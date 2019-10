Desarticulat un grup criminal assentat a Salou que robava en habitatges utilitzant marcadors

S'han detingut dues persones que han ingressat a presó

Actualitzada 02/10/2019 a les 12:51

Reconèixer els marcadors per evitar robatoris

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dijous dos homes de 36 i 45 anys, de nacionalitat georgiana i veïns de Salou i Cornudella de Montsant, com a presumptes autors de pertinença a grup criminal i tres robatoris amb força a domicili. Es dona per desmantellada així una organització assentada a Salou i amb una alta mobilitat territorial que estava especialitzada en robar a domicilis fent ús de marcadors. Per forçar els habitatges, els detinguts fabricaven les seves eines. Ambdós arrestats han ingressat a presó.La desarticulació d’aquest grup criminal és el resultat d’una investigació policial que va començar fa tres setmanes i que ha permès evitar la comissió de robatoris amb força. I és que durant la fase d’investigació, els mossos van retirar prop d’una trentena de marcadors que els lladres utilitzaven per saber si als domicilis on volien robar hi havia algú.La investigació va començar quan els mossos van detectar tres persones a Vilafranca del Penedès amb un vehicle que portaven al damunt eines susceptibles de ser utilitzades en delictes contra el patrimoni i uns petits marcadors. La coordinació policial va permetre als agents saber que aquests individus tenien una mobilitat territorial molt alta amb un pis a Salou com a centre de les seves activitats.Els mossos van esbrinar que els investigats utilitzaven uns petits plàstics o papers per marcar els domicilis on volien robar. En una segona passada, si els marcadors encara estaven posats sabien que no hi havia ningú a l’interior i aprofitaven per robar. A més, tal com es va saber més tard, els lladres fabricaven ells mateixos les eines per a forçar les portes dels domicilis.La policia autonòmica va poder acreditar que el grup hauria comès, com a mínim, tres robatoris amb força a Tarragona, Reus i Salou. També es va localitzar un establiment de compravenda d’or situat també a Salou on els lladres haurien venut diverses joies procedents de robatoris. Els mossos van poder recuperar-les.Davant la possibilitat que els tres individus poguessin perpetrar més robatoris, els mossos van muntar un dispositiu policial aquest dijous i van detenir a Salou dos dels tres investigats. Al tercer li consta una ordre de recerca i detenció. En l’escorcoll dels homes se’ls va trobar un gran nombre de rossinyols, marcadors, plàstics per obrir els accessos principals als edificis, claus mestres i altres eines.Els agents també van registrar i escorcollar el pis que tenien a la capital de la Costa Daurada i el vehicle que utilitzaven. Al pis es van trobar eines de fabricació casolana, estris per fabricar-les, tornavisos, plàstics semirígids per obrir portes quan no es passa la clau i marcadors de plàstic. A més, es van intervenir diverses joies i instrumental de joieria emprat per comprovar la qualitat i tipus de metalls preciosos.Amb els dos ingressos a presó i l’ordre de crida i cerca es dona per desarticulat aquest grup criminal especialitzat en robatoris amb força en domicilis.Els Mossos d’Esquadra alerten que reconèixer els marcadors utilitzats en robatoris d’habitatges i saber localitzar-los permet fer prevenció d’aquest tipus de robatori. En cas de localitzar un marcador a la porta de casa recomanen avisar al telèfon 112 i procedir a treure’l. A les escales de veïns, cal revisar les altres portes i treure tots els marcadors. Finalment, cal estar atent per si es detecten persones sospitoses o alienes al veïnatge o a l’edifici i trucar immediatament al 112.