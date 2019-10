Condemnat a 18 anys de presó per matar un home a Riudecanyes

La defensa recorre la sentència de l’Audiència de Tarragona davant el TSJC

Actualitzada 03/10/2019 a les 21:29

L’Audiència de Tarragona ha condemnat a 18 anys de presó per assassinat l’home acusat de matar el company de la seva exparella a Riudecanyes (Baix Camp) el 24 de març del 2018, segons ha avançat el ‘Diari de Tarragona’. La fiscalia i les acusacions particulars demanaven 25 anys de presó i el jurat popular el va declarar per unanimitat culpable d’assassinat el juliol passat. L’advocat de la defensa, Isaac González, ha confirmat a l’ACN que ha presentat un recurs d’apel·lació davant el TSJC. El lletrat al·lega que s’ha vulnerat la presumpció d’innocència de l’home perquè «no hi havia prova de càrrec» i que s’hauria d’haver tingut en compte l’atenuant d’alcoholisme. A més, subsidiàriament qüestiona que actués amb traïdoria i sosté que, en tot cas, caldria condemnar-lo per homicidi i no per assassinat.D’acord amb el veredicte unànime de culpabilitat dictat al juliol, l’Audiència de Tarragona ha condemnat Constantin B. a 18 anys de presó. El jurat popular va considerar provat que l’acusat va ser l’única persona responsable de la mort de la víctima. Que primer, en una granja de porcs on treballava la víctima, «li va propinar múltiples cops al cap, al coll i al crani, causant-li múltiples politraumatismes, deixant la víctima en situació d’incapacitació i que aleshores va aprofitar per agafar-lo pel coll i asfixiar-lo, donant-lo per mort».El jurat també va considerar provat -per vuit vots a un- que va carregar la víctima al maleter del seu cotxe per abandonar el cos més enllà de la granja, en un camp d’oliveres prop d’una zona boscosa i que, «en adonar-se que seguia viu, el va tornar a agafar amb força pel coll, asfixiant-lo i acabant amb la seva vida de forma definitiva». Es va trobar sang de la víctima al maleter de l’acusat.Segons el tribunal, l’acusat es va aprofitar de l’estat d’indefensió de la víctima -anava begut i drogat- mentre ell, que era un bevedor habitual, no tenia alterades les seves facultats i sabia discernir entre el bé i el mal. També va considerar que va ser l'últim de veure la víctima amb vida i que no va col·laborar gens en la investigació policial.