Art en la intimitat del bosc de Poblet

‘Poblet. Natura i Art’ proposa fer un passeig pel bosc i contemplar intervencions artístiques efímeres

Actualitzada 01/10/2019 a les 19:38

El pròxim dissabte 5 d’octubre, el Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet acollirà la tercera edició de Poblet. Natura i Art. Es tracta d’una sortida de senderisme pel bosc en què públic i creadors caminaran plegats, a la recerca de diverses intervencions d’art contemporani, que seran explicades pels mateixos autors.Els artistes visuals que prendran part en aquesta edició són Eloisa Valero i Thais Salvat, del projecte L’Artista va a l’Escola (Tarragona); l’escultor Rufino Mesa (Tarragona), i Jordi Martorell (Montblanc). El públic també podrà gaudir de l’acció performàtica de Pau López (Tarragona) i de la intervenció poètica de Meritxell Cucurella-Jorba (Barcelona). Les experiències proposades pels artistes convidats en aquesta edició consistiran en una acció sobre els noms de les pedres, un joc simbòlic sobre reis i bruixes, la sorpresa de com la natura natureja, una aparició poètica i sobrenatural o l’anàlisi i classificació de la bellesa pròpia dels elements del bosc.Totes les intervencions artístiques tenen en comú que són respectuoses amb el medi –estan sotmeses a la supervisió dels tècnics del Paratge Natural– i efímeres, amb la voluntat de no deixar petjada sobre el territori.Al darrere del projecte Natura i Art hi ha Sergi Quiñonero –curadoria i comissariat– i Nani Blasco –gestió tècnica. Aquest projecte artístic va néixer l’any 2011 i es va celebrar per primer cop a Vimbodí i Poblet. Després de dues edicions es va traslladar al Parc Natural dels Ports, on se’n van fer quatre edicions més. Ara torna a Poblet, i ho fa de la mà de creadors del territori.«El que busquem és oferir la possibilitat d’interaccionar amb l’entorn d’una manera diferent, a través de la mirada dels artistes», explica Sergi Quiñonero. Amb aquesta activitat, afegeix, també es pretén fer pedagogia de l’art contemporani i portar-lo a llocs que no són habituals, lluny dels centres culturals de les grans ciutats.És per això també que l’activitat està oberta a tota mena de públic, ja sigui entès en art o no. «En les intervencions no mobilitzem material ni removem terra, són concretes i amb molt de detall. Això fa que, al final, la gent s’atansi d’una manera molt delicada a l’entorn, i s’acaba creant un clima molt particular», destaca el comissari de la trobada.L’activitat Poblet. Natura i Art consistirà en un recorregut per la vall del Tillar. La sortida està convocada a les 16h i el punt de trobada serà l’Àrea recreativa de la Font de la Teula (T-700, km 10,5). La caminada, que té una durada aproximada de quatre hores, és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament al web del PNIN de Poblet o a la pàgina de Facebook de ‘Natura i Art’. L’itinerari és apte per a totes les edats, però és especialment indicat a partir de 10 anys. Cal portar llanterna o llum frontal per il·luminar-se en la darrera part de l’itinerari, i que serà necessària per participar també en una de les accions, així com roba i calçat còmode per caminar pel bosc.