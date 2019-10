Tretze productors es donaran cita a la Fira de la Cervesa Artesana de Torredembarra

Tindrà lloc de l'11 al 13 d'octubre a la plaça del Castell

La Fira de la Cervesa Artesana de Torredembarra celebrarà la seva desena edició del 11 al 13 d’octubre a la plaça del Castell. Tretze productors es donaran cita per mostrar les seves elaboracions, acompanyats d’un ampli programa d’activitats culturals i lúdiques. L’organització va a càrrec de les regidories de Turisme i de Comerç, Indústria i Activitats, amb la coordinació tècnica d’Estraperlo, la cervesa artesana del municipi.Els visitants podran degustar les cerveses Estraperlo (Torredembarra), Goedhard (Barcelona), El Pata (Barcelona), Grenyut (Santpedor), Clandestines (Montferri), Bripau (Sant Pere Riudebitlles), Tro Ales (Barcelona), La Castellera (Vilafranca del Penedès), Rústica Bufona (Escaladei), Cerberus (Artés), La Montnegre (Canet de Mar), Mine of Beer (Bacu Abis – Sardenya) i Ona (Vila-seca). La plaça del Castell comptarà amb tres food truck en l'àmbit gastronòmic.Entre les activitats programades hi haurà cates, música en viu, espai de jocs, activitats infantils, una trobada d’scooters clàssics, entre d'altres. A més, coincidirà amb les Jornades del Patrimoni 2019 i es faran visites guiades al refugi antiaeri del Sabó i a l’Orgue Barroc de l’església de Sant Pere Apòstol. Cal inscripció prèvia a www.turismetorredembarra.cat