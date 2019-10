La Costa Daurada es promociona a la fira més important de França

L'any passat es van registrar 2,4 milions de pernoctacions procedents d'aquell mercat

Actualitzada 01/10/2019 a les 18:03

La Costa Dorada es promociona a la fira turística més important de França, la IFTM Top Resa que se celebra a París fins al 4 d'octubre, segons informa la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT).Es tracta d'una fira només per a professionals i el mercat francès és el líder en el destí tarragoní, ja que l'any passat es van registrar 2,4 milions de pernoctacions procedents d'aquell mercat.El president de la FEHT, Eduard Farriol, ha subratllat: «és el mercat internacional més pròxim, i és molt fidel, però any rere any hem de seguir promocionant-nos».A través del Pla Conjunt de Promoció, la FEHT i els Patronats de Turisme de la Diputació de Tarragona Costa Daurada, Salou, Cambrils, Vila-seca, aquest és el segon any que consecutivament assisteixen a la fira IFTM Top Resa amb un estand propi.Aquest any també s'ha instal·lat una zona amb tres dispositius de realitat virtual on els usuaris poden descobrir Salou, Cambrils i Vila-seca, el nucli dur de la Costa Dorada.