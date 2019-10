ERC recorda Carme Forcadell amb un centenar de persones a Mas d'Enric

Els republicans asseguren que «continuarem mobilitzant-nos per reclamar el dret a decidir»

Prop d’un centenar de persones s'han concentrat avui a la tarda a les portes del Centre penitenciari de Mas d’Enric per tal de commemorar el segon aniversari de la celebració del referèndum.L’acte convocat per la Federació Regional del Camp de Tarragona ha aplegat els principals representants d’Esquerra i s'ha fet la lectura d’un text reivindicatiu i també d’unes paraules de l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell –empresonada en aquest centre penitenciari– adreçades a tots els presents.Els dos candidats del Camp de Tarragona al Senat, Laura Castel i Josep Rufà, i també la número dos de la llista al Congrés dels Diputats, Norma Pujol, han adreçat unes paraules als mitjans de comunicació presents en les que han recordat que «l’1 d’octubre ja no és només la causa de la República sinó també, cada cop més, la causa de la democràcia i la llibertat. A les portes de la sentència del judici a nou líders polítics que porten gairebé dos anys tancats injustament a la presó, i amb diversos alcaldes i representants del món local en processos judicials, exigim de nou una resposta política que permeti a la ciutadania expressar la seva voluntat i sigui escoltada».L’acte ha servit per reivindicar de nou «el dret a l’autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta i justa, que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Davant l’intent reiterat per part de l’Estat Espanyol de vincular l’independentisme amb el terrorisme, seguirem mobilitzant-nos, per reclamar el dret a decidir i la llibertat», han assenyalat.Carme Forcadell, natural de Xerta, va entrar a presó el 23 de març de 2018. Primer va fer-ho a Alcalá Meco, on va tornar més tard amb motiu del judici entre febrer i juny de 2019. La resta del temps ha estat al centre penitenciari de Mas d’Enric, després que demanés el trasllat per estar més a prop de la seva família.Fins que no es doni a conèixer la sentència del Tribunal Suprem, Forcadell es troba en règim de presó provisional sense fiança, en la mateixa línia que els altres vuit presos polítics. Forcadell va ser presidenta del Parlament fins al 2018. Abans havia exercit de regidora a l’Ajuntament de Sabadell –entre 2003 i 2007– amb Esquerra Republicana. L’any 2012 va ser escollida presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, càrrec que va abandonar quan va prendre possessió com a diputada al Parlament –en concórrer als comicis amb la marca Junts pel Sí– i, més tard, ser escollida presidenta de la cambra autonòmica. L’investiguen per presumptes delictes de rebel·lió i sedició.