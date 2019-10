Entren a robar en una nau de polígon de Torredembarra i els troben amagats al lavabo

Un tercer es trobava a l'exterior esperant amb la seva furgoneta

Actualitzada 01/10/2019 a les 16:58

Tres homes, veïns de l’Hospitalet de Llobregat i Torredembarra, han estat detinguts la nit de dilluns per un delicte de robatori amb força a l’interior d’un establiment del municipi del Tarragonès.La Policia Local va rebre una trucada a la central d’una veïna alertant que havia vist dues persones saltant a l’interior d’una nau del polígon industrial Roques Planes i que una altra estava esperant fora amb una furgoneta.Dues patrulles s’hi van desplaçar fins al lloc i mentre una identificava el vehicle i al conductor a l’exterior, l’altra va entrar a la nau localitzant dues persones amagades a l’interior d’un dels lavabos amb les eines que, presumptament, haurien emprat per forçar la porta de la nau.Els tres individus van ser detinguts per un delicte de robatori amb força a l’interior d’un establiment i posteriorment, posats a disposició judicial.