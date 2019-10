El Suprem avala que els peatges s'aixequin a partir del 2021

Una sentència rebutja que l'estat hagi de pagar un deute milionari a Abertis que l'hauria pogut obligar a renovar la concessió

Actualitzada 01/10/2019 a les 09:28

El Tribunal Suprem avala que els peatges s’aixequin a partir del 2021. Així es desprèn d’una sentència a la qual ha tingut accés el mitjà elEconomista en què l’alt tribunal rebutja que l’Estat hagi de pagar Abertis un total de 4.695 milions d’euros que la concessionària li reclamava per la diferència entre els diners invertits en la reforma de l’AP-7 entre Tarragona i Girona i els diners obtinguts pel pas de vehicles. Abertis, per la seva part, a presentat el rebuig a l’incident de nul·litat. Això significa que l’Estat no haurà de pagar un deute milionari que, segons experts en el sector, l’hauria pogut obligar a renovar la concessió de l’autopista.Les obres en qüestió per les quals Abertis demanava aquesta quantitat econòmica milionària a l’Estat són les d’ampliació de l’AP-7. El Ministeri de Foment i Acesa van signar el 2006 un conveni que recollia els terminis de l’ampliació de l’AP-7 pel qual la concessionària es va comprometre a intertir més de 471 milions d’euros per ampliar aquesta autopista entre Tarragona i Girona, segons explica elEconomista.Dels 4.695 milons d’euros que demanava a l’Estat Abertis, 890 miliones corresponen a compensacions per les inversions realitzades, mentre que la resta es reclamen per una compensació per un possible descens de pas de vehicles.La sentència en qüestió però, que data del 15 de juliol d’aquest 2019, rebutja que l’Estat hagi de pagar aquest deute i avala així que els peatges deixin d’existir a l’estat a partir del 2021, quan s’acaba la concessió de les autopistes.