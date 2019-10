Han resultat ferits en intentar apagar el vehicle i treure'l a l'exterior

Actualitzada 01/10/2019 a les 13:05

Dues persones han resultat ferides lleus en l'incendi d'un tractor en una nau agrícola a Querol, segons han informat els Bombers. Les dues persones afectades han resultat ferides en intentar apagar el vehicle i treure'l a l'exterior. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els ha atès i els ha donat l'alta en el mateix lloc. La nau ha quedat afectada per fum, així com el mobiliari. Hi han participat quatre vehicles dels Bombers.