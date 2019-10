Deu anys fent ressonar les armes

El diumenge 6 d’octubre el Grup d’Armats de Castellvell celebra el desè aniversari de la seva fundació

Els Armats, la comitiva d’homes vestits de soldats romans que encapçalen les processons de Setmana Santa, són d’una llarga tradició a molts indrets de Catalunya. En altres, aquests soldats que simbòlicament custodien Jesucrist s’han anat incorporant en èpoques més recents. Aquest és el cas dels Armats de Castellvell, que van començar el seu recorregut l’any 2009 i que aquest mes d’octubre celebren per tant el seu desè aniversari. Durant aquesta dècada el grup s’ha consolidat plenament, no només en les celebracions de Setmana Santa i altres cites del calendari religiós, sinó també en esdeveniments de gran arrelament local, com són el MontArmat, dedicat als més petits per Santa Anna, la tradicional sardinada o la recollida de Joguines per Reis. Amb tot, la sortida més important dels Armats és el Via Crucis que se celebra la tarda de Diumenge de Rams, i que puja pel camí de Santa Anna fins a l’Ermita, en una representació de la passió en la qual participa tot el poble.Va ser justament per aquest esdeveniment que mossèn Joan Josep Bladé i Bladé va animar els homes del poble a muntar el grup, tal com recorda Carlos Pla, secretari dels Armats: «l’any 2009 van venir al Via Crucis els armats de Montblanc, i va ser llavors que el nostre mossèn ens va proposar si no seríem capaços de muntar el nostre grup». Així naixien els Armats de la parròquia de Sant Vicenç Màrtir de Castellvell del Camp, que a dia d’avui tenen més d’una vintena de membres, a més de quatre Concubines, dones que complien la funció de calmar la set –i en algunes ocasions altres necessitats– dels soldats romans.La festa d’aniversari del grup d’Armats de la parròquia se celebrarà el pròxim diumenge, 6 d’octubre, a les 13:30 hores. Primer es farà una cercavila, amb sortida a la pista poliesportiva, que recorrerà els carrers de Sant Jaume, Sant Vicenç, Major, plaça Catalunya, carrers de Sant Josep i Onze de setembre, i finalment al Camí dels Recs. A continuació es farà una cerimònia per al canvi del Capità Manaies, figura principal dels Armats que es distingeix per la seva vestimenta diferenciada i la seva facultat de donar ordres: «ell porta tot el pes del grup, és qui diu on s’ha d’anar, quina figura es fa, i quan i com s’ha de fer», detalla Pla. S’escau que l’actual Manaies de Castellvell, Felip Saiz, plega aquest diumenge després de deu anys al capdavant de la colla, i en prendrà el relleu Santiago González Cabildo.En aquesta festa els de Castellvell comptaran amb l’apadrinament dels Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J de Reus, que desfilaran juntament amb els locals.«Confiem que els Armats de Castellvell tinguin una vida llarga, i ens agradaria que s’animi a participar-hi més gent, i sobretot que s’hi incorporin persones joves. Ara ja n’hi ha alguns que estan començant a aprendre a tocar la corneta», explica Carlos Pla, qui es mostra confiat que «a poc a poc, el grup pugui anar creixent».