Tres ferits en un incendi en una cuina d'un restaurant de Vilafortuny

El foc ha afectat cinc apartament turístic situats a dalt de l'establiment

Actualitzada 30/09/2019 a les 16:40

Tres persones han resultat ferides després d'un incendi en una cuina d'un restaurant de Vilafortuny. Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 12.54 hores per un foc en un establiment de l'avinguda Diputació.Cinc dotacions de Bombers s'han dirigit fins al punt i han evacuat als veïns dels apartaments turístics de dalt. El foc ha tingut lloc a la cuina de l'establiment i ha cremat la campana extractora. El fum ha afectat a cinc apartament que hi ha dalt del local i han hagut de fer tasques de ventilació.A més a més, dues persones han resultat ferides per inhalació de fum i una altra ha patit cremades de poca gravetat. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha acudit fins al lloc i ha traslladat els ferits al CUAP de Cambrils.