Repsol iniciarà en les properes hores una aturada de manteniment

Els treballs poden comportar sorolls audibles i episodis puntuals d'olors

Actualitzada 30/09/2019 a les 14:37

El Complex Industrial de Repsol iniciarà en les properes hores els treballs preparatoris per una aturada per manteniment de les unitats de Butadiè, Poliolefines i Olefines (cracker).Segons ha explicat la companyia, aquests treballs poden comportar sorolls audibles des de l’exterior de les instal·lacions industrials -per vaporització de línies i equips- i poden ocasionar episodis puntuals d’olors, degut a l’obertura de columnes, recipients i equips en els que es realitzaran treballs durant els propers dies.Per garantir la seguretat de tot aquest procés previ a la parada, les torxes estaran en ple rendiment i, per tant, es produiran episodis visibles de flama i fum.Repsol durà a terme les tasques minimitzant el seu impacte exterior, ja sigui visual o sonor. Els treballs de la parada comportaran un increment de l’afluència de persones i vehicles al voltant de les instal·lacions industrials del Polígon Nord.