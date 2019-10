Més de 1.500 persones gaudeixen de la Festa de l'Esport de Torredembarra

Les entitats del municipi mostren la seva activitat en una cita que creix any a any

Actualitzada 30/09/2019 a les 08:51

Moltes van ser les activitats que van poder gaudir aquest diumenge els participants a la Festa de l’Esport de Torredembarra. BTT, escacs, inflables, futbol sala, bàsquet, voleibol, patinatge, gimnàstica rítmica, exhibicions, boxa o futbol van ser algunes de les propostes que va posar sobre la taula una nova edició d’una cita que, any a any, es va consolidant al municipi de Torredembarra.Més de 1.500 persones, segons les estimacions del consistori, són les que van passar per les instal·lacions de la zona esportiva. El pavelló i els seus voltants es van omplir de joves i no tan joves per prendre part en una cita que pretén captar el màxim nombre de persones de cara a buscar-los un forat en l’activitat esportiva del municipi torrenc.El regidor d’Esports de Torredembarra, Raúl García, es mostrava més que satisfet per com s’ha desenvolupat aquesta nova edició de la Festa de l’Esport. Segons les seves paraules, va ser «espectacular». En declaracions a aquest mitjà, García va apuntar que «ha passat gent per la zona al llarg de tot el dia, ha estat fantàstic».De fet, el que més enorgulleix a Raúl García és que «tota aquesta gent ha pogut comprovar les activitats que ofereixen la trentena d’entitats esportives que hi han participat». Cada club o entitat explica les activitats que realitza amb l’objectiu de captar a nous esportistes. García, a més, es va felicitar perquè «hem avançat la jornada i així els joves encara no han començat l’escola i poden escollir algun esport».