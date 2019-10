«Les gladiadores van existir, el seu espectacle era més tècnic i elegant»

L’escriptor presentarà, aquest dijous a la llibreria Adserà, ‘Naumaquia’ la seva segona novel·la ambientada a Roma

Actualitzada 30/09/2019 a les 15:18

NaumàquiaSí, aquesta és la primera vegada que una novel·la parla de les gladiadores, és una novetat absoluta i sí, van existir i en Neumaquia s’explica la història d’una d’elles.La novel·la té tres eixos argumentals, la naumàquia: la batalla naval entesa com a espectacle que es fa al mateix Colliseum; el segon eix és els aurigues, eren unes faccions que combatien, cada facció representava una classe social de Roma. El tercer eix argumental són les gladiadores que és un tema fascinant.Em vaig trobar que hi ha referències documentals, però quan busquem referències visuals, només vaig trobar dues peces. Un relleu i una escultura. El relleu d’Halicarnàs i l’altre una estàtua de bronze a un museu d’Hamburg. Les dones surten amb els pits descoberts i per això vaig trobar dues interpretacions. La primera que eren uns espectacles eròtics i la segona, que és la que vaig investigar amb l’ajuda d’arqueòlegs i experts, va corroborar que efectivament eren gladiadores igual que els homes.Era molt poc habitual, eren dones esclaves que havien estat capturades. La majoria d’elles eren prostituïdes però aquestes havien de lluitar. Els espectacles de gladiadora era un espectacle de luxe, es caracteritzava per ser més tècnic, més pulcre. Sembla que les dones aprenien millor la tècnica, no era tan físic com els homes i els seus moviments eren més elegants.Les dones eren un espectacle minoritari, hi havia molt poques, eren molt cares de contractar. No acostumaven a morir perquè eren professionals, anaven molt amb compte, i només ho feien si ho demanava el públic.Es diu Kella, una noia bereber, que està en un oasi en el nord d’Àfrica, prové d’una tribu on està molt marcat el rol femení i el rol masculí. I ella, vol ser caçadora no quedar-se a casa, és una dona fibrada i alta, físicament imponent. Serà capturada com esclava i passarà tot un periple fins que arriba a una escola de gladiadores. La Kella és d’aquelles persones que no encaixa i es planteja què fa en aquest món. I finalment, se sent encaixada quan acaba fent de gladiadora.Crec que els historiadors han destacat la història des del punt de vista masculí, però estic convençut que havia igualment dones avançades, fortes i transgressores com hi ha ara. Era una societat masclista, és cert, però s’ha accentuat perquè els historiadors han explicat només una part de la història de l’època.Sí és la segona novel·la, la primera va ser Colosseum (2016), que explica com es va construir el Coliseum de Roma, amb la història de Calicrates, un arquitecte d’origen grec i la princesa jueva Julia Berenice, una lliberta molt rica que ho té tot però busca la felicitat. Entre els dos s’estableix una relació especial. És una obra més filosòfica i reflexiva. Les dues novel·les són independents però formen un conjunt. Naumaquia és una obra amb molta adrenalina, una història de pura passió, amb un ritme narratiu intens, no et dóna treva durant tota l’estona. Estic segur que el lector no s’avorrirà.