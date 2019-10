Justícia premia tres funcionaris de la presó del Catllar per aturar una baralla i apagar un incendi

En el lliurament de guardons en motiu de la Mercè, patrona dels serveis penitenciaris, es reconeix Pilar Heras, un mosso i diverses entitats

El Departament de Justícia ha distingit aquest dilluns una cinquantena de professionals i entitats col·laboradores per ser un model a seguir per la manera com han desenvolupat la seva tasca als centres penitenciaris, els centres de justícia juvenil i en els programes de mesures penals alternatives i atenció a la víctima. Els guardons s’atorguen cada any amb motiu de la festivitat de la Mercè, patrona dels serveis penitenciaris. Entre els premiats d’enguany hi destaquen tres professionals de la presó Mas d’Enric, del Catllar, per dues actuacions que la Generalitat posa com a exemple d’excel·lència professional.En el primer cas, dos funcionaris van intervenir en un mòdul per un 'codi 2', que s’activa en situacions de descontrol. En aquesta ocasió, per la protesta violenta d’un nombrós grup de presos per la separació de dos interns que iniciaven una forta discussió. Els professionals van accedir al mòdul sense equipació antiavalots i, sense fer ús de la força, a través del diàleg, van aconseguir que els interns desistissin de la seva actitud agressiva i desafiant. L’incident va acabar sense cap ferit gràcies a l’experiència, l’ofici i l’autoritat dels professionals que hi van intervenir. Els treballadors de Mas d’Enric van resoldre amb èxit l’incident gràcies al respecte que han aconseguit fruit del tracte diari amb els presos implicats en aquest episodi.El segon cas fa referència a l’actuació de l’equip que, sota el comandament d’un cap de servei, va salvar la vida d’un intern que va calar foc a la seva cel·la. El fum provocat per l’incendi va envair el passadís del mòdul i va cegar les càmeres de seguretat. Els professionals van actuar ràpidament per ventilar la zona. Es van equipar amb les màscares i les bombones de respiració autònoma i d’extinció per evacuar l’intern cap a la infermeria. Alhora, van apagar les flames i van atendre la resta de presos per comprovar que podien respirar i tranquil·litzar-los.L’acte, presidit per la consellera de Justícia, Ester Capella, al Palau de Pedralbes de Barcelona, també ha comptat amb la presència del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó. Justícia també ha reconegut a títol pòstum la trajectòria de cinc professionals, entre els quals, Pilar Heras (1954-2019), pedagoga, investigadora i especialista en mediació i justícia restaurativa, que va ser directora d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil des del 2016 i fins a la seva mort, i que va «deixar empremta pel seu compromís amb la generació de noves oportunitats per als més vulnerables».La festa de la Mercè serveix igualment per distingir professionals, institucions i entitats externes que han destacat en la seva col·laboració en l’àmbit penitenciari, la justícia juvenil o les mesures penals alternatives. Enguany ha estat reconegut un agent del Grup de Recerca Activa de Fugitius dels Mossos d’Esquadra que va resultar greument ferit durant la seva intervenció en la detenció d’un intern que no havia retornat d’un permís. I s’ha destacat la tasca de l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Lleida, la Fundació Suport Social Solidari, la Federació d’Associacions de Defensa Forestal Les Gavarres i EnVi Associació.En conjunt, hi ha uns 5.500 professionals que depenen del Departament de Justícia i que treballen en l’àmbit penitenciari, la justícia juvenil, el CIRE –l’empresa pública que forma i dona feina als interns–, l’execució penal a la comunitat i l’atenció a la víctima.