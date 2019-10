Atropella un jove després d'una discussió a l'aparcament de Pacha la Pineda

El presumpte autor dels fets va quedar detingut per un delicte d'intent d'homicidi frustrat; el ferit va ser evacuat en estat greu al Joan XXIII

Actualitzada 30/09/2019 a les 12:43

Una discussió produïda la matinada d'ahir diumenge, 29 de setembre, a l'aparcament de Pacha la Pineda va acabar amb un atropellament presumptament intencionat. La Policia Local de Vila-seca va detenir el presumpte autor dels fets per un delicte d'intent d'homicidi frustrat. També li van instruir diligències per donar positiu en la prova d'alcoholèmia practicada. El jove ferit va ser evacuat en estat greu a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.Els fets es van produir cap a les 4.15h d'ahir diumenge a l'aparcament d'aquest local d'oci, situat a la Pineda. Segons el relat dels testimonis, el conductor d'un turisme Nissan va atropellar de forma intencionada a un noi amb qui prèviament havia mantingut una discussió.Una patrulla de la Policia Local de Vila-seca es va dirigir al lloc dels fets i va intervenir el vehicle. El conductor, veí d'Aiguamúrcia, va ser detingut com a pressumpte autor d'un delicte d'intent d'homicidi frustrat. A més, també se li van instruir diligències per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques. El cos policial local va posar el detingut a disposició dels Mossos d'Esquadra.Pel que fa al jove atropellat, veí de Torredembarra, va ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona en estat greu, on encara roman ingressat. Fins al lloc s'hi van traslladar dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).