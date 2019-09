L'home de 70 anys que ha resultat ferit ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron

Actualitzada 29/09/2019 a les 17:13

Un home ha resultat ferit greu per diverses cremades després que s'incendiés una embarcació al port de Torredembarra (Tarragonès). La víctima, que té 70 anys, ha estat traslladada en un helicòpter del SEM a l'Hospital Vall d'Hebron. L'avís de l'incident ha estat a les 13.14 hores i hi ha treballat 6 dotacions dels Bombers de la Generalitat. De moment es desconeixen les causes del foc.