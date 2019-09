Un ferit en un accident de trànsit a Valls amb dos vehicles impilcats

El SEM va traslladar un dels conductors a l'Hospital Pius de Valls

Actualitzada 29/09/2019 a les 10:36

Una persona va resultar ferida i va ser traslladada pel SEM a l'Hospital Pius de Valls en patir un accident de trànsit mentre circulava per la T-342 a Valls. Els fets han ocorregut, concretament, al quilòmetre 4 de la via en la carretera de Picamoixons direcció a Valls.A les 23.30 hores de dissabte dos vehicles haurien col·lidit frontalment. Els dos ocupants d'un dels vehicles, un Audi A3, van resultar il·lesos. El conductor del segon vehicle implicat, un Citroën Xsara, va resultar ferit. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar Mossos d'Esquadra, SEM i tres dotacions de Bombers que van realitzar tasques de neteja a la via, ja que per culpa de l'impacte s'havia produït un vessament de benzina a la carretera.