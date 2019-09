Les flames van provocar danys a dos vehicles aparcats al costat i a una propietat privada

Actualitzada 29/09/2019 a les 10:55

Durant el vespre de dissabte la Policia Local del Vendrell i Bombers de la generalitat es van hvaer de personar d'urgència al camí de Mas d'en Gual per l'incendi d'un vehicle estacionat.Les flames van provocar danys a dos vehicles aparcats al costat i a una propietat privada situada molt a prop del foc. La Policia Local ha obert una investigació per esclarir les causes de l'incendi.