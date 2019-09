Busquen un veí del Vendrell que va desparèixer la setmana passada

Miguel Ángel duia una samarreta de color blau fosc, pantalons curts de color negre i sabatilles esportives

Actualitzada 29/09/2019 a les 12:38

Miguel Ángel de 42 anys i resident a la urbanització l'Oasis del Vendrell va ser vist per última vegada el dia 23 a les 10.30 hores. Una setmana després la seva família demana la col·laboració ciutadana per localitzar-lo, ja que porta desaparegut des de llavors.Miguel Ángel duia una samarreta de color blau fosc, pantalons curts de color negre i sabatilles esportives. Els seus pares han indicat que al seu domicili no han trobat a faltar res, només un sac de dormir. Miguel Ángel és aficionat a la muntanya i coneix perfectament els boscos de la zona, però la família indica que estava passant un moment d'inestabilitat emocional.