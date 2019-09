Torra celebra la recuperació d'un «tros de la memòria perduda» en la inauguració de la 'Galerie Mirador de París' al Vendrell

La Fundació Apel·les Fenosa del Vendrell conté pintures de Mercè Rodoreda i escultures de Josep Granyer

Actualitzada 28/09/2019 a les 12:12

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha inaugurat aquest dissabte l'exposició 'Galerie Mirador. París 1948-1955', impulsada per la Fundació Apel·les Fenosa del Vendrell. Torra ha lloat les figures del catalanisme dels anys 20 i 30, com Just Cabot, Lluís Montanyà i Eugeni Xammar, pel seu compromís amb el republicanisme i ha assegurat que «qualsevol petita exposició que ens recupera un tros d'aquella memòria perduda és per celebrar-ho». La mostra conté totes les exposicions rellevants dels artistes que hi van exposar i els projectes frustrats, com les mostres de pintures de Mercè Rodoreda i d'escultures de Josep Granyer.