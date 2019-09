Salou manté les tres Flors d'Honor en el moviment Viles Florides

Es tracta d'un reconeixement als municipis que treballen per la transformació dels espais públics a través de l’enjardinament i la millora de les zones verdes

Salou va rebre, ahir divendres, a la tarda, les tres Flors d’Honor 2019, en el marc de l’acte de lliurament del moviment Viles Florides, promogut per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), que es va dur a terme al Parc del Nou Teatre de Lloret de Mar, enguany, capital del projecte. Les Flors d’Honor són els reconeixements als municipis que treballen per la transformació dels espais públics a través de l’enjardinament i la millora de les zones verdes; i van d’una a cinc Flors, essent cinc, el màxim reconeixement.El regidor de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge de l’Ajuntament de Salou, Pedro Madrona, va ser l’encarregat de recollir el premi. Recordem que Salou té el segell de 'Vila Florida' des de l’any 2017, una distinció que vol destacar la riquesa natural i paisatgística de la capital de la Costa Daurada. Segons ha manifestat Madrona, «enguany, hem mantingut les tres Flors d’Honor, un guardó que reflecteix l’esforç que duem a terme durant tot l’any per tal que Salou sigui una Vila Florida».El regidor ha volgut agrair, també, la tasca realitzada pels treballadors de la Brigada Municipal i les concessions de jardineria Urbaser i Taller Àuria Societat Cooperativa Catalana Limitada, als quals «gràcies al seu treball continu podem assolir aquest reconeixement». Cal recordar que, des del passat mes de juliol, i a través de concessió, Taller Àuria s’ocupa del manteniment i conservació de les zones verdes públiques i els espais forestals del Cap Salou. És una empresa que treballa amb persones amb discapacitat, garantint la seva integració laboral.En total, 133 municipis van ser reconeguts ahir durant l’acte de les Flors d’Honor 2019: Tretze municipis van rebre les quatre Flors d’Honor, la màxima puntuació obtinguda fins ara; 53 municipis van ser reconeguts amb tres Flors d’Honor, entre els quals es troba Salou; 57 amb dues Flors d’Honor, i 10 amb una Flor d’Honor.La principal novetat de la gala de premis va ser el lliurament de la Flor d’Or, un premi de nova creació per distingir el municipi que millor ha treballat el seu verd urbà durant el darrer any, independentment del número de flors; i que va recaure sobre la ciutat d’Olot. A més, durant aquesta edició, la rotonda Fèlix Rodríguez de la Fuente de Teià (Maresme) va rebre el Premi a la Millor Rotonda de Catalunya i l’Escola Volcà Bisaroques d’Olot el reconeixement a la Millor Participació Ciutadana.L’acte de lliurament de les Flors d’Honor 2019 va ser presidit per la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà. També hi van ser presents el vicepresident de la CHOC, Joan Roig; i l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat; juntament amb el jurat de Viles Florides; i la resta d’alcaldes i regidors dels municipis participants.