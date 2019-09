Reordenaran els camins de Lilla afectats per les obres de l'A-27 a Montblanc

Veïns de la pedania es mostren preocupats per les conseqüències dels treballs

Els tres grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Montblanc (ACM-ERC, Junts i PSC) van aprovar, dimecres, una moció conjunta que insta a reordenar els camins i els passos elevats afectats per les obres de l’A-27. El consistori va atendre d’aquesta manera la sol·licitud dels veïns d’aquesta pedania, que es troba molt pròxima a la futura autovia i que es mostren preocupats per les conseqüències dels treballs, especialment pel que fa a la salut com també a les voladures i els talls de camins.Fonts municipals detallen que el govern comprèn el neguit dels habitants de Lilla, però que revertir la pèrdua de població a la comarca és prioritari. Segons el Ministeri de Foment, qui està desenvolupant les obres del nou túnel del Coll de Lilla des del passat mes de juliol –després de nombrosos retards–, en les properes setmanes, al llarg dels mesos d’octubre o novembre, es podrien iniciar les voladures a l’altra banda, a Fontscaldes, part del terme municipal de Valls i que, a diferència de Lilla, es troba a més distància física de la futura autovia segons el planejament. I és que a Lilla algunes cases han notat ja les obres iniciades fa poques setmanes i els seus habitants comencen a protestar.L’objectiu de la nova A-27, que per ara tan sols comunica les ciutats de Valls i Tarragona, és generar una nova connexió fins a Lleida, passant és clar per Montblanc i la Conca de Barberà. Tot i que el ministeri va rebutjar recentment donar terminis sobre l’execució dels treballs, sí que es preveu, segons fonts municipals, que el túnel estigui finalitzat en un període de dos anys. El tram en el que es treballa té una longitud de 5,1 quilòmetres i està pressupostat en 115,76 milions d’euros.El mateix plenari va servir per aprovar dues mocions més, com va ser el suport als set membres dels CDR detinguts –segons decisió del jutge, ahir mateix, empresonats– i per últim un text que demanava un pla d’igualtat a les entitats montblanquines que vulguin optar a subvencions. Aquest text arriba en ple context de polèmica a la capital de la Conca per la campanya iniciada pel col·lectiu És de mínims que reclama per a les dones la possibilitat de ser membre del Ball de Bastons de Montblanc, un fet que actualment no està permès. Des d’És de mínims van denunciar que aquesta associació, que forma part del seguici popular, rep ajuts municipals per valor de 6.000 euros, segons els pressupostos.