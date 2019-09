L’entitat creu que això evidencia «nul·la voluntat» d’afrontar la problemàtica del transvasament a Riudecanyes

Actualitzada 27/09/2019 a les 11:03

La Plataforma pel Riu Siurana denuncia un nou ajornament de la Taula de l’Aigua del Siurana per la convocatòria d’eleccions a l’Estat. Segons denuncia la plataforma en un comunicat, «els constants ajornaments de la Taula de l’Aigua evidencien la nul·la voluntat d’afrontar la problemàtica del transvasament del 90% de l’aigua que recull el pantà de Siurana cap a la riera de Riudecanyes». A més, l’entitat avisa que la sequera de l’estiu ha agreujat la manca d’aigua i que, als efectes a la fauna i la flora, s’han afegit els últims mesos les dificultats de subministrament d’aigua de boca a Gratallops, Poboleda i Torroja, i «quantioses pèrdues» per les elevades temperatures i la falta de reg als conreus, especialment a la vinya.La Taula de l’Aigua és l’organisme creat el desembre passat per consensuar el volum de captació i els usos de l’aigua del riu, i que aplega administracions, regants i entitats ecologistes i agràries. La plataforma recorda que la Taula tenia previst presentar una proposta de consens el juny passat, però a dia d’avui només s’han convocat quatre de les sis sessions previstes. La darrera, la setmana passada, va acabar sense fixar data per a una nova reunió degut a la convocatòria d’eleccions a l’Estat, segons assegura l’entitat.La plataforma constata que a les diferents sessions, «amb presència de més polítics i advocats que no pas tècnics, s’ha tractat molt abastament de cabals, consums, concessions, drets històrics i preu de l’aigua, però en canvi no s’ha parlat gens de la protecció ambiental del riu Siurana, que forma part de la Xarxa Natura 2000, i de temes tan rellevants com el canvi climàtic, la Directiva Marc de l’Aigua, la eficiència, l’estalvi o el consum responsable».L’organització considera que «tota la problemàtica es redueix al fet que el preu de subministrament de l’aigua del Siurana és molt menor al cost de les alternatives de subministrament que té el Baix Camp» i recorda que «no s’ha de confondre preu amb cost, ja que en el preu de l’aigua del riu Siurana no es té en compte el cost intangible de la destrucció d’un riu amb uns valors naturals tan importants».La plataforma considera que la Taula del Siurana s’hauria d’ocupar de «què cal fer per tornar l’aigua al riu i no tant de com repartir-se l’aigua del riu». En canvi, considera que aquest organisme tan sols «està servint perquè les parts defensin els que consideren els seus drets» i, en aquest joc , diu, «el riu es queda sense defensa».