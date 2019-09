L'Ajuntament de La Canonja incrementa les ajudes al lloguer per a gent jove

El plenari va aprovar una pujada del 25% en l'import per a l'exercici del 2020

En el plenari municipal celebrat aquest dijous, l’Ajuntament de la Canonja ha aprovat les bases reguladores dels ajuts destinats a persones joves per al pagament del lloguer que per l’exercici 2020 augmenten el seu import en un 25%. L'acord es va prendre amb els vots a favor de PSC, Junts per la Canonja i Ciutadans, el vot en contra de Som Poble i l’abstenció d’Esquerra.Els ajuts van destinats a aquelles persones que tinguin entre 18 i 34 anys en el moment de la signatura del contracte de lloguer; que hagin estat com a mínim 5 dels últims 10 anys empadronades a la Canonja; que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’habitatge a la Canonja signat entre l’1 de desembre de 2019 al 30 de novembre de 2020 (inclòs), s’entenen incloses en aquest concepte les corresponents pròrrogues de contracte degudament formalitzades; amb una renda entre 200 i 600 € mensuals i amb una durada mínima d’un any; que no disposin d’un pis en propietat i que els ingressos de la unitat de convivència no superin el resultat de multiplicar per quatre l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).També, en aquest ple, tots els grups amb representació a l’Ajuntament van aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts d’urgència social per l’any 2020.En el plenari es van designar les dues festes locals per l’any 2020 que seran el 20 de gener (Festa Major de Sant Sebastià) i el 15 d’abril (Festa de la Municipalitat).