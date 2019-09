Els pagesos de l'avellana es reuniran amb les cooperatives per abordar la crisi de preus

Unió de Pagesos insisteix que cal revisar l’Observatori Agroalimentari de Preus

Actualitzada 27/09/2019 a les 11:43

Unió de Pagesos es reunirà en els propers dies amb les principals cooperatives del sector de l’avellana per abordar la crisi de preus que pateix el sector, segons ha explicat el coordinador nacional de la fruita seca del sindicat, Rafel Español. Els productors denuncien que les empreses compradores d’avellana funcionen com un «oligopoli» i forcen els preus a la baixa. D’altra banda, en una assemblea celebrada aquest dijous al vespre a la Selva del Camp el sector va insistir en la necessitat que la Generalitat revisi l’Observatori Agroalimentari de Preus per tal d’acabar amb “l’abús” dels intermediaris. «Estudiarem com està tot i, si s’ha d’arribar a fer una denúncia, ho mirarem. Cal veure què passa amb aquest diferencial», apunta Español.Els productors insisteixen que les empreses trencadores d’avellana cada cop hi guanyen més i que tenen un marge desproporcionat. Al juny el pagès rebia 3,25 euros per l’avellana comuna en gra -quan el seu preu de cost s’estima que ronda els dos euros-, mentre que el guany del trencador era de 2,23 euros.A més, els pagesos continuen denunciant que les cotitzacions d’avellana de la Llotja de Reus són uns 40 cèntims inferiors que la d’Itàlia i Turquia, els principals mercats que competeixen amb els productors catalans. Per tot plegat, el sector no descarta convocar més mobilitzacions.D’altra banda, Español ha instat la Generalitat a abonar amb rapidesa les ajudes i crèdits a interès zero compromesos per pal·liar les pèrdues de la mala campanya de l’any passat.Pel que fa a la seguretat al camp, els pagesos apunten que enguany no estan patint robatoris significatius d’avellanes i que el cultiu més afectat al Camp de Tarragona és la garrofa.