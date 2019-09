Els treballs pretenen lluitar contra l’erosió de les platges a Roda de Berà, Sant Jaume d’Enveja i Alcanar

Actualitzada 27/09/2019 a les 17:23

El Ministeri per a la Transició Ecològica, mitjançant la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, té prevista una inversió de 550.000 euros a la costa tarragonina per pal·liar els efectes dels temporals del 9 al 13 de setembre i lluitar contra l’erosió de les platges. Els treballs, gestionats des del Servei de Costes, afecten a Roda de Berà, Sant Jaume d’Enveja i Alcanar. El subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, s’ha posat en contacte aquest divendres al matí amb els alcaldes dels tres municipis per informar-los de les mesures d’emergència que es portaran a terme en les properes setmanes, abans de final d’any.A Roda de Berà els treballs consistiran bàsicament en l’aportació de 6.000 metres cúbics de sorra de platja als llocs erosionats, a més de la recol·locació d’escullera i el condicionament de la platja davant del passeig.A Sant Jaume d’Enveja (Montsià) es treballarà a les erosions al front costaner de l’Illa de Buda per evitar l’entrada d’aigua de mar. En aquest cas s’aportaran 26.000 metres cúbics de sorra per restituir el litoral. Per últim, a Alcanar (Montsià) es treballarà a les zones erosionades dels penya-segats amb sanejament i arranjament de talussos, a més la millora de les baranes de protecció.