Detingut un vila-secà per vendre per Internet una màquina de radioteràpia robada

L'aparell valorat en 16.000 euros va ser sostret de l’interior d’un vehicle estacionat als Pallaresos

Actualitzada 27/09/2019 a les 13:02

Un home de 26 anys, de nacionalitat algeriana i veí de Vila-seca ha estat detingut aquest dijous a Tarragona com a presumpte autor dels delictes de receptació i robatori amb força a interior de vehicle.Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació arran de la sostracció el passat 6 de juny d’una màquina de radioteràpia de l’interior d’un vehicle estacionat als Pallaresos.Davant d’aquests fets, els agents van rastrejar diversos portals de compravenda d’objectes de segona mà i van localitzar la màquina, que té un valor de 16.000 euros, anunciada a la venda per 10.000 eurosPer tot això, els agents van concertar una cita amb l’anunciant a Vila-seca i aquest va acompanyar-los fins el seu domicili on tenia l’aparell.Una vegada al lloc, els mossos van detenir el venedor després de comprovar que la màquina de radioteràpia que tenia a la venda coincidia plenament amb la sostreta.El detingut, amb un antecedent per receptació, va declarar a comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant l’autoritat judicial quan sigui requerit.