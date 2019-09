La mesura vol fer créixer el nombre d’immobles al mercat de lloguer i no afectarà les segones residències

Actualitzada 27/09/2019 a les 16:25

L’Ajuntament de Cambrils aplicarà una recàrrega del 50% de l’IBI a tots aquells habitatges que estiguin desocupats de manera permanent. El consistori ho farà a partir del 2020 per penalitzar els grans tenidors i els immobles que estiguin buits. La nova ordenança fiscal ha estat proposada per l’equip de govern, es votarà en el plenari de dilluns i no afectarà les segones residències. La mesura busca facilitar l’augment d’habitatges de lloguer al mercat immobiliari. «No ens podem permetre tenir pisos buits davant la pujada constant del preu del lloguer al municipi, que està dificultant el dret a l’habitatge per a moltes persones», ha afirmat l’alcaldessa, Camí Mendoza. A més, es flexibilitzarà l’obtenció de la bonificació de la taxa d’IBI a famílies nombroses i s’estudiarà sancionar els bancs i grans tenidors que tinguin habitatges buits.