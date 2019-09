Cambrils acull la celebració de la final de la copa d'Espanya de Bike Trial

El campió del món Àngel Batlle ha inaugurat aquest divendres el CambriBike

ONCE amb el ciclisme adaptat

CambriBike Educa

L'actual campió del món, Àngel Batlle, ha ofert aquest divendres a la tarda una exhibició en el parc del Pinaret en motiu de la inauguració del CambriBike. Diumenge, Cambrils acollirà la darrera cita de la copa d’Espanya de trial, en la que Vera Barón i Alejandro Montalvo arriben com a líders del circuit estatal. Els següents classificats, Ion Areitio i Borja Conejos, es troben a molt poca diferència d'ells.CambriBike és una iniciativa encapçalada pel Patronat de Turisme de Cambrils i hi participen les empreses del territori Cycling Costa Daurada, Bike Cambrils, RodaBike, Esports Mariné, Naturetime, Sport No Limit Travel, la Penya Cicloturista de Cambrils, Wala, Jump Land, Disfruta & Verdura, Bernaví i Bike Park Costa Daurada.Entre les novetats d’enguany, destaca la implicació de l'ONCE Catalunya que organitzarà una activitat de sensibilització de ciclisme adaptat. Amb aquesta iniciativa, els participants es posaran en el lloc de les persones amb discapacitat visual i viuran l’experiència de circular en bicicleta sense veure res i assistits per un guia.Entre d'altres activitats programades hi haurà dues masterclass d'spinning a càrrec de Melcior Mauri, referent del ciclisme a Cataluny. Tindran lloc el dissabte i les inscripcions seran gratuïtes, les quals es faran al mateix stand ubicat al CambriBike. Les places seran limitades. Está confirmada l’assistència de l’Ignacio Ávila i Joan Font, campions del món de ciclisme en pista en els mundials paralímpics.A la plaça del Setge, es podrà gaudir d’una sessió de «Cinema Rueda a la Fresca», on es projectarà el curt The Climb i la pel·lícula documental Afghan Cycles.Els nens tindran també el seu espai al CambriBike Educa amb competicions expressament pensades per a ells. L’educació vial prendrà especial importància amb un circuit que es podrà fer durant tot el cap de setmana amb la col·laboració de la Policia Local de Cambrils, que permetrà als més petits aconseguir el diploma CambriBike-Expert.Totes les activitats es poden consultar al següent enllaç