Quatre detinguts en l'operatiu dels Mossos al Camp contra una banda que robava a domicilis

S'han fet tres registres i no es descarten noves entades i més detencions

Actualitzada 26/09/2019 a les 14:53

El Col·legi de Periodistes lamenta l'atac

L'operatiu policial que ha dut a terme aquest dijous al matí els Mossos d'Esquadra al Camp de Tarragona ha finalitzat a la una del migdia amb un balanç de quatre detinguts. La policia autònomica ha iniciat un dispositiu contra una organització especialitzada en robatoris en domicilis. Al barri de Campclar, s'ha vist molta presència policial en el marc de l'operació i s'ha fet dues detencions. A part d'aquest, no s'han concretat a quins municipis més s'han desplegat per fer les entrades.Segons han confirmat els Mossos, la investigació continua oberta i no es descarten noves entrades i detencions. La causa està sota secret de sumari.Segons ha confirmat ACN, quan els periodistes ja estaven recollint i els Mossos ja havien marxat, una redactora de l'ACN i dos treballadors de TV3 han estat agredits per veïns del barri de Campclar, on s'han fet dues de les detencions. A la redactora de l'Agència Catalana de Notícies li han donat un cop a la càmera i l'han rodejat. Tots tres han patit una pluja de balins disparats des d'algun dels habitatges, que han acabat tocant els dos treballadors de la televisió pública, resultant ferits.El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha lamentat l'atac a tres reporters de l'ACN i TV3 que estaven cobrint el dispositiu policial al barri de Campclar de Tarragona. En un comunicat, el col·legi exigeix que es garanteixi la tasca dels periodistes en condicions de seguretat, tal i com recull el manifest 'Prou agressions i prou pressions als professionals de la informació'.