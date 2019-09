Mercadona, el supermercat més econòmic de la demarcació de Tarragona

L’OCU assegura que la tria pot fer estalviar fins a mil euros l’any

Actualitzada 26/09/2019 a les 08:12

Els consumidors han pogut estalviar a Espanya en l’últim any més de mil euros de mitjana (1.063) si han triat bé el supermercat on comprar, un 12,3% més que l’any passat, a causa de la major divergència que s’ha produït entre els preus dels diferents establiments.Aquesta és la mitjana d’estalvi, perquè la magnitud del mateix varia notablement d’unes ciutats a altres: des dels més de 3.554 euros que ha estat possible estalviar a Alcobendas (Madrid) als 207 de Marbella (Màlaga).A més d’Alcobendas, les ciutats amb més estalvis són Madrid (3.418 euros), Sevilla (2.149), Barcelona (1.935) i Vigo (Pontevedra, 1.809), i en les que menys es pot estalviar són, a més de Marbella, Puertollano (Ciudad Real, 254), Sòria (258) i Ciudad real (322).Aquestes són les principals conclusions de l’estudi de supermercats de 2019 de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que van presentar ahir les seves portaveus Ileana Izverniceanu i Miguel Ángel Pascual, i en el qual s’han analitzat 184.126 preus en 1.225 supermercats, hipermercats i botigues de descompte repartides per 65 ciutats, a més d’Internet.A Tarragona, el supermercat més econòmic és Mercadona, tant el que es troba situat a la Via Augusta com el del Mercat Central, tots dos a la capital de la demarcació. El tercer és, sempre segons l’informe, el BonPreu Esclat del carrer Riu Besòs, a Torreforta, i el quart també pertany al mateix barri, en aquest cas al carrer Amposta, de la cadena Dia Market. El cinquè tanca el domini de la ciutat per sobre de la resta de la província, amb Eurospar, al carrer Pere Martell.A continuació, hi ha Súper Bonarea (Reus), Carrefour (Tarragona), Consum (Tarragona), Spar (Tarragona), Alcampo (Reus), Spar (Tarragona), Caprabo (Tarragona), Esclar (Tarragona), Plus Fresc (Tarragona), Esclat (Reus) i el Corte Inglés (Tarragona).Les cadenes estatals amb millors preus en l’últim any han estat, segons l’estudi, Alcampo, Supeco i Mercadona, mentre que dins de les regionals han estat Tifer i Familia, i les locals Dani i Vidal. Segons Miguel Ángel Pascual (OCU), Alcampo és l’opció més barata per fer la compra a 31 ciutats i Mercadona ho és en 16, una situació que es donava al revés l’any passat. Per comunitats autònomes, Galícia i Múrcia són les més barates. Les més cares, Catalunya i, sobretot, Balears. El cistell de la compra de l’OCU analitza 244 productes de diverses categories que inclouen aliments frescos (carn, peix, fruites i verdures), envasats, higiene i drogueria, tant de marques líders en el seu segment com de marca blanca. Les dades que ha recollit aquest any l’organització apunten a un creixement mitjà dels preus.