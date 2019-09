L'Acampada Jove es queda a Montblanc i commemorarà el seu 25è aniversari en la proper edició

Se celebrarà el 16, 17 i 18 de juliol

L'Acampada Jove commemorarà els 25 anys a Montblanc. La 25a edició tindrà un enfocament renovat, actuacions de nous grups i d'altres que ja han participat en edicions passades. «Volem que la gent visqui les 25 edicions en una de sola i alhora que tinguin la sensació que són les primeres 25», ha destacat el director del festival, Pau Morales. L'Organització i l'Ajuntament han signat aquest dijous al migdia un nou conveni de col·laboració per la celebració del certamen musical els propers 16, 17 i 18 de juliol. L'acord és anual i prorrogable fins al 2023. A la vegada, durant tot l'any també s'organitzaran activitats en els municipis que han acollit el festival al llarg de la seva història.La propera Acampada Jove serà «molt especial», segons Morales, perquè es compliran 25 anys. El director del festival ha apuntat que el projecte mira endavant, es renova i es rejoveneix cada any. Per això, ha detallat que la pròxima edició «hi haurà elements de síntesis de tot el que hem anat vivint en les 25 edicions i, també, un enfocament renovat». A més, l'ecologisme serà una de les principals potes del festival per tal de millorar el dia a dia del certamen i l'impacte que té en l'entorn ha afegit el director.Des de fa dotze anys Montblanc acull el festival, però enguany s'acabava el conveni amb el municipi. Segons Morales, tenien la responsabilitat de trobar el millor emplaçament i, finalment, per unanimitat, l'organització ha apostat novament per tornar a ubicar-lo a la capital de la Conca de Barberà. Així, tant l'alcalde, Josep Andreu, com el regidor de Festes, Oriol Pallissó, han celebrat la confiança dels organitzadors.«El binomi entre l'Acampada i Montblanc semblava impensable que es pogués trencar i, ara, hem aconseguit que això no sigui així. Posarem tot de la nostra part perquè es faci aquí durant molts anys, ja que els veïns no entenen Montblanc sense el festival», ha expressat el regidor. Per la seva banda, el batlle ha destacat que el certamen forma part del «paisatge» montblanquí i ha assenyalat la feina dels voluntaris.A banda, els organitzadors han anunciat descomptes del 25% tant en el preu de l'entrada com en els abonaments per als veïns de Montblanc. Així mateix, també tenen previstes altres activitats que es faran al llarg de l'any en els municipis per on ha passat l'Acampada, com Arbúcies o Sant Celoni.