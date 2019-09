Foment licita un estudi del trànsit viari entre Tarragona i València a l'AP-7 per valorar la seva gestió

L’import és de 387.200 euros i ha de permetre saber quines actuacions s’hauran de fer a l’entorn de l’autopista

El ministeri de Foment ha licitat un contracte per redactar un estudi previ sobre la «distribució de demanda de trànsit» entre Tarragona i València, un cop l’AP-7 passi a ser gestionada per l’Estat a partir de l’1 de gener del 2020. L’objecte de l’estudi és analitzar el trànsit i la mobilitat a l’autopista i al seu entorn, tant l’actual com el que hi pugui haver un cop s’eliminin els peatges. Segons Foment, aquestes dades permetran determinar les millors solucions per a les actuacions que s’hagin de fer per satisfer la demanda quan l’autopista passi a ser gratuïta, com ara la remodelació d’enllaços existents o la implantació d’algun de nou.