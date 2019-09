C's proposa un pla de xoc per la seguretat i contra la delinqüència a Roda

Proposaran al proper ple augmentar els efectius policials i instal·lar càmares de seguretat

Actualitzada 26/09/2019 a les 17:10

Ciutadans (Cs) presentarà un pla de xoc per la seguretat i contra la delinqüència a Roda de Berà al proper ple ordinari de setembre. La formació taronja ha recordat que a finals d'any, el municipi va patir una onada de robatoris en habitatges i una sèrie d'altercats en la via pública «que van provocar una sensació d'inseguretat i falta d'efectius».Per aquest motiu, el portaveu municipal de Cs, Toni Bernalaixò, proposarà «augmentar el nombre d'efectius de la policia local en el municipi fins a arribar a la ràtio de 4,5 agents per cada mil habitants». Així com «mantenir la plantilla durant tot l'any per a poder cobrir en plenes condicions els tres torns del servei», explica Bernalaixò.Ciutadans també ha sol·licitat un estudi per veure la viabilitat econòmica d'instal·lar càmeres de vigilància en les principals entrades i sortides del municipi.