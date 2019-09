Salou aprova limitar els espais on fer manifestacions tot i l'oposició d'ERC

L’alcalde Pere Granados ha matisat que «la moció no fa al·lusió a cap grup, tendència ni ideologia»

Altres propostes aprovades

El plenari de l'Ajuntament de Salou ha aprovat per majoria la moció que insta el Congrés a modificar la Llei orgànica 9/1983 sobre el dret a reunió i manifestació en espais públics de manera que els ajuntaments «en última instància, puguin modificar l’itinerari i lloc on poder exercir el dret a manifestació». La moció ha obtingut 17 vots a favor de tots els grups polítics signants i 4 vots en contra, d’ERC.L'alcalde Pere Granados ha matisat que la moció «no fa al·lusió a cap grup, tendència ni ideologia» i ha afegit que és millor que «sigui el propi municipi, i no des d’un despatx de Madrid, Barcelona o València, qui pugui decidir sobre la realitat municipal».Granados ha assegurat que en ningún moment es vol regular el dret de manifestació sinó que «d’acord amb els criteris tècnics dels municipis, siguin ells mateixos els que puguin modificar el recorregut per raó d’interès general».Durant el ple, un grup de persones que portava banderes catalanes ha mostrat cartells reclamant la «Llibertat d'expressió i manifestació». Des d'ERC del Camp de Tarragona consideren que la moció conjunta de Sumem, PP, Cs i PSC vulnera els drets fonamentals.Al plenari també s'ha aprovat la modificació puntual del POUM referent a l’ordenació del solar situat entre els carrers València, Jaume Nualart i Ponent, número 24 de Salou, on es rehabilitarà un edifici que acollirà un hotel. A més de la nova ordenació de l’àmbit de l’Hotel Cala Vinya.