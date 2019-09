Repsol obre la inscripció del programa educatiu Energia amb Consciència

Els centres educatius interessats es poden inscriure abans del 14 d’octubre

Actualitzada 25/09/2019 a les 18:31

La Fundació Repsol ha programat una nova edició d'Energia amb consciència, un programa educatiu destinat als alumnes de 3r i 4t de l'ESO per tal de conscienciar-los de la necessitat de ser responsables en l'ús dels recursos energètics.Els centres educatius interessats en desenvolupar aquest projecte poden inscriure’s-hi fins el 14 d’octubre a través del formulari al web fundacionrepsol.com . La convocatòria es dirigeix a centres educatius de la demarcació de Tarragona, a més d’altres indrets de l’Estat.Els participants amb ajuda dels seus professors simulen una auditoria energètica dels seus centres educatius i aprenen com estalviar en les factures dels consums energètics. Els centres podran participar al Campionat Energia amb consicència i els dos millors guanyaran un premi en metàl·lic per posar en marxa les millores recollides en l'auditoria. En el projecte hi participen diversos voluntaris de Repsol que comparyeixen una jornada amb els alumnes participants.Al programa, ja hi han participat 16 centres educatius de Tarragona i més de 900 alumnes de secundària de la província.