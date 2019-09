L'Ajuntament de Salou dona llum verda a dos nous hotels

ERC s'ha abstingut i Ciutadans s'han oposat

Actualitzada 25/09/2019 a les 17:49

El ple municipal de l'Ajuntament de Salou ha aprovat aquest dimecres dues modificacions urbanístiques que donen llum verda a dos nous hotels, amb el vot a favor de 16 de 21 regidors.Un d'aquests projectes és el de convertir una antiga residència d'avis, situada al costat de la plaça Mossèn Ramon Muntanyola, en un apartahotel de 31 habitacions, i l'altre consisteix a reobrir l'hotel Cala Vinya, tancat des de 2003, on s'ubicarà un nou establiment amb un centenar d'habitacions.L'hotel Cala Vinya és una obra catalogada de l'arquitecte barceloní Antoni Bonet i el projecte de remodelació preveu dedicar un centre d'interpretació a aquesta figura.Han votat a favor d'aquesta iniciativa l'equip de govern (Sumem per Salou i el PSC) més Ciutadans; en contra, els republicans i el PP s'ha abstingut en el primer cas i s'ha oposat en el segon.L'oposició ha coincidit a demanar una revisió del pla urbanístic, del qual han criticat que és «a la carta», mentre l'alcalde de Salou, Pere Granados (Sumem), s'ha mostrat d'acord en la necessitat d'actualitzar-lo.Aquesta revisió, no obstant això, es durà a terme després d'executar-se projectes molt reivindicats per la ciutat, com la canalització del barranc de Barenys i el desmantellament de les vies de tren.