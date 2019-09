El Parc del Pescador de Cambrils, epicentre del jazz i blues

Dani Nel·lo & Los Saxofonistas Salvajes i Koko Jean & The Tonics són els plats forts de la Mostra que se celebrarà del 27 de setembre al 10 de novembre

Actualitzada 25/09/2019 a les 19:40

Dani Nel·lo & Los Saxofonistas Salvajes i Koko Jean & The Tonics són els noms destacats de l'11a edició de la Mostra Internacional de Jazz i Blues de Cambrils. A través d'un comunicat s'ha explicat que nou artistes catalans, estatals i internacionals actuaran del 27 de setembre al 10 de novembre a diversos espais de la ciutat. L'onzena edició de la mostra comença aquest divendres amb el concert inaugural que se celebrarà a La Boheme de Cambrils amb l’actuació del trio Deivert, Gray & White. El Jazz al Parc torna al Parc del Pescador amb la novetat que serà una cita de tarda-nit el dissabte 5 i el diumenge 6 d’octubre amb entrada gratuïta i a l’escenari gran.Els organitzadors han destacat que enguany la programació ha fet un salt qualitatiu amb la presència «d’artistes de primera fila» com ara el grup Dani Nel·lo & los Saxofonistas Salvajes, que presentarà el seu segon disc. Dani Nel·lo ja va actuar l'any passat a Cambrils amb los Mambo Jambo, i enguany ho fa amb un septet acompanyat d'un altre saxo i també de percussions. L'altre grup conegut és Koko Jean & The Tonics, formació de soul i blues liderada per la cantant dels desapareguts The Excitements.El Jazz al Parc començarà dissabte 5 d’octubre a dos quarts de vuit amb el grup català Pau Mainé Trio, formació de jazz i bossa nova amb el bateria tarragoní Joan Torné. A les nou de la nit actuarà el grup de Ciudad Real The Gagarins, formació de surf instrumental amb dos discos editats pel segell reusenc H-Records, que farà el debut a les nostres contrades. La festa la tancarà Dani Nel·lo i la seva banda a partir de dos quarts d'onze de la nit.El Jazz al Parc tindrà la segona jornada diumenge a la tarda amb dos concerts, The 4Soul, un grup de soul amb components de La Soul Machine, a partir de les sis de la tarda i per tancar el Jazz al Parc, el ritme de Koko Jean & The Tonics.La Mostra de Jazz i Blues continuarà amb els concert dels tarragonins Stromboli Jazz Band l'11 d'octubre; Gabriel Amargant Trio el 18 d'octubre i tancarà el 10 de novembre el certamen el grup ((SEISMIC)), septet liderat pel contrabaixista Ivan Sáez amb composicions pròpies i amb el saxo baríton de protagonista.