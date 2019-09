El TS concedeix un permís de dues hores a Forcadell per conèixer el seu net

L'expresidenta del Parlament segueix en presó preventiva a la presó Mas d'Enric del Catllar

Actualitzada 25/09/2019 a les 15:12

El Tribunal Suprem (TS) ha concedit un permís de dues hores a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell per sortir de la presó del Catllar a visitar el seu net, nounat.Segons han informat fonts penitenciàries, la presidenta ha aconseguit una autorització especial per ser excarcerada durant dues hores pel naixement del seu net.Forcadell segueix en presó preventiva a la presó Mas d'Enric del Catllar, a l'espera que el Tribunal Suprem dicti sentència pel 'cas procés', en què la Fiscalia demana per a ella una condemna de 17 anys de presó per un delicte de rebel·lió.