Detecten un cas de sarna per part d'un alumne de l'escola de Riudecols

Actualitzada 25/09/2019 a les 18:52

Una família de Riudecols va visitar divendres passat el dermatòleg després que al seu fill, que estudia a l’escola del municipi, tingués picors, tal com ha avançat Tarragonadigital i ha pogut confimar aquest mitjà. Segons el metge, es podria tractar de sarna, però no ha estat fins dimecres que no s'ha certificat que efectivament es tracta d’un brot de sarna. És un sol cas i, de fet, el nen no ha anat a l’escola ja des de dilluns. Tant el centre com l’Ajuntament han fet un comunicat informatiu a mares i pares i a la població en general per si es detecten més casos.Segons indica l’alcaldessa, Beatriz Mayordomo, un cop coneguda la situació, la direcció del centre educatiu es va encarregar de netejar tota l’aula, així com també la roba de tots els alumnes, després de les recomanacions facilitades pel Departament de Salut de la Generalitat. De moment, no s’ha detectat cap altre cas, però donat que és una malaltia contagiosa s’ha demanat a tothom del poble que si veuen qualsevol indici, que es posin en contacte amb el metge de capçalera.La sarna té un període d’incubació d’entre 3 i 4 setmanes. Serà durant aquest temps que el nen, l’edat del qual es prefereix no fer pública, no podrà anar a l’escola i romandrà confinat. També l’escola estarà amatent per qualsevol novetat. «S’ha netejat tot amb aigua calenta i sabó», informa l’alcaldessa.L’escola compta amb una setantena d’alumnes, que ofereix servei a una població de gairebé 1.200 habitants. Això fa que ja tot el poble s’hagi assabentat de la notícia, tot i que Mayordomo remarca que «de moment tothom s’ho ha pres bé, no hi ha hagut alarma».El contagi de la sarna es pot produir pel contacte directe entre persones, però no amb animals. L’Ajuntament de Riudecols ha demanat seguir el protocol sanitari establert, que consisteix en netejar la roba amb aigua calenta i sabó, i davant de qualsevol símptoma dirigir-se al consultori mèdic del municipi o al CAP de les Borges del Camp.