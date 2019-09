Denunciat un conductor implicat en un accident per negar-se a fer les proves d'alcoholèmia

L'home assegurava que ell no conduïa el cotxe en aquell moment i deia que havia estat la seva acompanyant

Actualitzada 25/09/2019 a les 14:14

Positiu en alcoholèmia

La Policia Local ha denunciat penalment un conductor a Cambrils per negar-se a fer les proves d'alcohomlèmia. L'home hauria col·lidit presumptament amb el seu BMW contra d'altres vehicles al pàrquing de sorra que hi ha prop de l'ermita del municipi.Els agents l'han localitzat al carrer de Francesc Pérez Dolç. Allí han comprovat que el vehicle comptava amb la ITV caducada des del mes de juny i que l'home tenia antecedents per delictes del patrimoni, conduir sense permís, conducció temerària i sota efectes alcohol i resistència als agents de l'autoritat.A mes a més, a la Dirección General de Tráfico constaven diverses privacions del permís de conduir, tot i que, actualment, el seu permís es trobava vigent.El presumpte autor va negar ser conductor i volia atribuir els fets a la seva acompanyant. Un testimoni va negar la seva versió, ja que l'havia vist al volant. L'home en qüestió, tot i ser reiteradament advertit, no va voler realitzar les proves d’alcoholèmia i la UPAC va iniciar un atestat per la seva negativa.Una altra conductora ha estat multada penalment per conduir sota els efectes de l'alcohol. La dona, que ha donat 0,57 mg/l aire expirat, ha patit una sortida de via al carrer Alexandre Gali en la qual no hi ha hagut cap més vehicle implicat. Com a conseqüència, una de les persones que anava dintre del vehicle ha resultat ferida.Al turisme accidentat, un Volskwagen Jeta amb matrícula de Romania, hi viatjaven la conductora i dos ocupants. A la denunciada li consten multes per impostos especials i altres irregularitats administratives durant el 2019.La Policia Local li ha realitzat la prova d'alcoholèmia i ha donat 0,57 mg/l aire expirat, per la qual cosa ha estat denunciada penalment.