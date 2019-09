Vinyols i els Arcs busca personal per la Brigada Municipal

També s'ha convocat una plaça d'auxiliar administratiu

L’Ajuntament de Vinyols i els Arcs ha obert una convocatòria de personal per ampliar la Brigada Municipal. En concret s'ofereixen 4 llocs de feina: un cap de Brigada, un peó especialista, un especialista d'obres i un de jardineria. Per accedir-hi cal fer un concurs d'oposició i la data límit per presentar la documentació el dilluns 30 de setembre.També s'ha convocat una plaça d'auxiliar administratiu, perquè la persona que l'ocupava ha descartat reincorporar-se després d'una excedència voluntària. La data límit per entregar la documentació serà el proper 27 de setembre.Més informació al web de l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs