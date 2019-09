Sumem, PP, Cs i PSC acorden limitar els espais on fer manifestacions a Salou

La moció es debatrà en el plenari de dimecres i sorgeix arran de les convocatòries independentistes

Ja estava aprovat

Els grups municipals de l’Ajuntament de Salou de Sumem (Junts, liderat per l’alcalde Pere Granados), PP, Ciutadans i PSC signen una moció que es debatrà dimecres al plenari que insta el Congrés a modificar la Llei orgànica 9/1983 sobre el dret a reunió i manifestació en espais públics per tal que els ajuntaments «en última instància, puguin modificar l’itinerari i lloc on poder exercir el dret a manifestació». La moció sorgeix arran de les convocatòries realitzades per entitats sobiranistes, la darrera de les quals el 18 d’agost passat al passeig Jaume I. El motiu, segons apuntava l’alcalde, era no provocar molèsties al turisme. Des d’Esquerra Republicana, aquest dimarts, han emès un comunicat lamentant la «involució democràtica» que suposaria la possibilitat de limitar els espais on manifestar-se i que és «un intent de tornar a la llei d’ordre públic» franquista. Destaquen que «serem l’únic partit que hi voti en contra» de tot el plenari i que, per tant, s’aprovarà per majoria.Segons els acords de la moció, aquesta modificació de la llei permetria exercir el dret a manifestació salvaguardant «activitats pròpies del municipi» i s’evitarien «tensions» i «incidències» per tal de garantir «el respecte, la convivència ciutadana en l’espai públic i la pau social».El ple, que se celebra aquest dimecres a les 12 del migdia, aprovarà la proposta no sense l’oposició d’Esquerra, qui afegeix que rebutja que «siguin els alcaldes les persones amb les màximes competències per decidir què es pot expressar en espai públic, igual com succeïa en èpoques del règim franquista». En aquest sentit, la formació lamenta «profundament» que el partit aliat amb Granados, Junts per Catalunya, «comparteixi aquest punt de vista d’absoluta repressió i vulneració dels drets fonamentals amb els partits del 155».Una Junta de Portaveus celebrada el 23 d’agost de 2018 va acordar no autoritzar cap acte polític o reivindicatiu en diversos emplaçaments turístics del municipi. Segons el text de la moció, els visitants busquen a Salou «una destinació vacacional tranquil·la, acollidora i afable» i el fet d’acollir accions de protesta «podria generar malestar, preocupació i inquietud al visitant i, en conseqüència, podria perjudicar indirectament l’activitat econòmica de la zona afectada i en darrer terme la imatge de la destinaciço». Malgrat haver-se aprovat en Junta de Portaveus, la Generalitat de Catalunya i els Mossos d’Esquadra van permetre les manifestacions –l’independentista i la de signe contrari, liderada per Vox– al passeig Jaume I a l’agost, fet que va indignar el govern local.