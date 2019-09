L'Escola d'Adults d'Altafulla obrirà un cop Treball resolgui la inspecció feta arran d'una denúncia

La Coordinadora Obrera Sindical va denunciar que els treballadors estaven contractas com a falsos autònoms

L'Ajuntament d'Altafulla ha informat que l’Escola Municipal d'Adults engegarà la seva activitat un cop es regularitzi la situació contractual del professorat. Des del consistori, estan esperant que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya resolgui la inspecció que ha fet arran d'una denúncia de la Coordinadora Obrera Sindical. Des de l'Ajuntament creuen que aquesta es produirà cap a l'octubre.L'entitat sindical va denunciar el passat mes de febrer la situació de «vulneració de drets» de la plantilla en ser contractats com a «prestadors de serveis» i, per tant, en règim d’autònoms. Des de la Coordinadora al·legaven que els professors del centre «formen part integral de la plantilla i del projecte d’escola amb continuïtat d’anys», i no tenen protecció de cap conveni, dret a baixa, atur, cotització, antiguitat, ni vacances.Ara, l'Ajuntament està a l'espera de la resolució després d'haver lliurat tota la documentació requerida des de gener de 2015 fins a l’actualitat. A més a més, s'ha demanat assessorament al Departament i a la Direcció Provincial del Servei Públic de Treball de l’Estat a Tarragona per tal de donar solució a la situació. Un cop solucionat, es licitarà el servei, uns tràmits que podrien començar a principis de l’any 2020.L’Escola Municipal d’Adults ofereix un servei de formació a la ciutadania que va des de l’oferta de classes d’alfabetització en català i/o castellà per als nouvinguts fins a classes de conversa en xinès, italià, fotografia, entre d’altres.