Detingut un veí de Cambrils per sostreure un mòbil d'una botiga i fugir del lloc

L'incident es va produir a les 11.56 hores a l'avinguda Diputació

Actualitzada 24/09/2019 a les 16:22

Un veí de Cambrils va ser detingut dilluns al matí després de robar en un establiment del municipi. La Policia Local va rebre un avís a les 11.56 hores per un robatori en un local de l'avinguda Diputació.Una patrulla va acudir fins al lloc dels fets, on un home havia robat un mòbil i va sortir corrents de l'establiment del municipi de la Costa Daurada. L'autor hauria fugit de la zona amb el seu vehicle Opel Astra.Els agents policials van localitzar l'autor, que era veí de Cambrils, i el va detenir. L'home, a qui no li consta cap domicili conegut, està citat per acudir al Jutjat d'Instrucció Número 6 de Tarragona.