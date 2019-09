Els dos homes utilitzaven xarxes abatibles

Actualitzada 24/09/2019 a les 16:37

La Patrulla Verda de Cambrils ha denunciat a un veí del municipi i a un reusenc per capturar caderneres sense autorització. Aquest dilluns, els agents van localitzar a la partida Campasos a dos furtius que agafaven caderneres amb xarxes abatibles.Els homes, que es trobaven als voltants de Mas d'en Blai, no disposaven d'autorització. Els agents han interceptat els estris, entre ells una arma d'airesoft, i els han denunciat per un delicte contra el medi ambient.