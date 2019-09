Els hotelers tranquil·litzen els turistes i garanteixen que cobriran totes les estades contractades a l'Estat

Actualitzada 23/09/2019 a les 19:01

Al voltant d'una vintena d'hotels de la Costa Daurada poden resultar afectats per la fallida de el turperador britànic Thomas Cook, segons calcula la Federació Empresarial d'Hosteleria i Turisme de Tarragona (FEHT). La patronal està en aquests moments recopilant informació sobre les pèrdues que els podria suposar l'anunci i preveu fer públic un comunicat durant les pròximes hores. Amb tot, els hotelers ja han anunciat que en cap cas deixaran turistes al carrer i cobriran totes les estades que hi havia contractades a l'Estat espanyol. Si bé aquest dilluns no havia previst cap vol de retorn al Regne Unit, finalment s'ha aconseguit reprogramar els tres vols de Thomas Cook previstos des de Reus aquest dimarts –a Manchester, Glasgow i Belfast- amb altres companyies.