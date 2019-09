La Taula Territorial de la Qualitat de l'Aire, en punt mort quatre anys després

Va néixer per treballar una demanda ciutadana, però a l’octubre es tornarà a reunir sense un horitzó consensuat sobre quines mesures a adoptar

Desacord amb la metodologia

Els ajuntaments

Les inquietuds ciutadanes al Camp de Tarragona –especialment arran d’estudis fets a la Vall del Francolí– van desembocar, ara fa quatre anys, en la creació de la Taula Territorial de la Qualitat de l’Aire. Aquest òrgan ha estat, però, el darrer any i mig inactiu. El pròxim 4 d’octubre es reunirà novament, segons apunta la directora territorial de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Trini Castro. Això sí, no està clar si tots els implicats hi assistiran. La gran incògnita és la Plataforma Cel Net, qui el 2015 i en anys anteriors va ser l’entitat ecologista abanderada de la reivindicació focalitzada en les emissions de la indústria química.«No ens l’hem cregut des del començament», deia Josep Maria Torres, membre de Cel Net. «A diferència dels polítics, durant dos anys em vaig agafar dies personals per assistir als grups de treball i no n’hem tret cap conclusió», es lamenta, «ens estem plantejant què fer». «Ens fa por que hagi estat una forma de canalitzar el problema, la Taula amb polítics és un teatre», conclou Torres.La pròxima reunió servirà també per presentar els resultats i la metodologia d’un estudi que va encomanar Repsol i elaborar l’Institut Cerdà i Eurecat, cansat d’esperar que una de les conclusions més esperades d’aquesta Taula Territorial de la Qualitat de l’Aire –l’elaboració d’un estudi finançat per l’administració– no es fes realitat. Castro assegura que «la qualitat de l’aire és bona i està controlada, no hi ha motiu de preocupació, ni és alarmant ara ni ho serà», mentre que elogia el paper de les empreses del sector: «El control que fan cada cop és més rigorós». La directora territorial assegura que el fet que l’òrgan no s’hagi reunit en aquest temps és a causa de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. «Ens va paralitzar el funcionament», afirma. En aquest sentit, agraeix la iniciativa de Repsol, que compartirà la metodologia i la tecnologia feta servir per si en el futur l’administració o algun altre integrant de la Taula es proposa impulsar-ne un altre.Els resultats presentats per Repsol –fets públics al maig–, segons Torres, no convencen als ecologistes. «No apareixen les puntes d’emissió i en són conscients, n’hem parlat», assenyala, especialment pel que fa al tipus de captadors. A més, l’entitat critica que es basin en la legislació espanyola per valorar els tipus de compostos, uns tipus que «generalment s’emeten més pels tubs d’escapament dels cotxes que no pas per la indústria». «No hi ha legislació més enllà de la que protegeix els treballadors».La Generalitat, esperançada amb la via encetada per Repsol, valora positivament la creació de dos grups de treball, un de comunicatiu i l’altre més tècnic. Torres, però, creu que «ningú no els ha dirigit bé».«Acceptem que tenim episodis i mirem els motius, jo penso que no cal fer més estudis, estem malgastant el temps i els diners per guanyar el discurs»: aquesta és la conclusió de la Plataforma. «No ha servit per a res, seiem-nos i veiem com es controlarà i quants anys caldran per reduir les emissions».Dos dies abans de la reunió, el 2 d’octubre, Cel Net participarà d’un acte a la sala d’actes de l’IMET, a Tarragona, a partir de les 19 hores per parlar de la qualitat de l’aire i de la salut, en un debat amb Sofia Piera, resident de Pediatria de l’Hospital Joan XXIII, i Jose L. Domingo, del Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental de la URV.Un ajuntament que en el darrer mandat s’havia mostrat crític amb la Taula va ser el del Morell. Malgrat que fins i tot en va arribar a sortir, l’actual alcalde, Eloi Calbet, diu que hi continuaran anant «amb esperit crític i escèptic». Calbet es mostra decebut pel fet que el seu consistori hagi estat capaç de finançar, amb 6.000 euros, un estudi de la qualitat de l’aire al municipi, i no hagi estat així per part de la Generalitat.Xavier Puig, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, explica que millorar la qualitat de l’aire «és una necessitat de la ciutat». Impulsar com a consistori un estudi és una de les opcions que hi ha sobre la taula, però abans s’esperaran a la Taula del pròxim mes d’octubre. «Hi anirem amb actitud propositiva», afegeix Puig.