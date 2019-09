La Fira d'Indians de Torredembarra exhaureix les places de les visites

El festival recorda durant tot el cap de setmana la història dels avantpassats torrencs

Actualitzada 22/09/2019 a les 20:50

«Èxit», així definia l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, la Fira d’Indians que es va celebrar aquest cap de setmana. En total, més d’un miler de persones van visitar l’exposició De l’aiguardent als licors, al pati del Castell, mentre que la música va amenitzar les dues jornades. «La salsa va tenir fora èxit, també la fanfarra, i la visita a les cases dels indians va ser tot un èxit», repetia l’alcalde, que recordava que ahir diumenge la fira tancaria amb una cantada d’havaneres amb el grup Cavall Bernat. Pel que fa a les visites guiades, Rovira assegurava que totes les places s’havien exhaurit, en total 200 repartides en quatre edicions de 50 persones cadascuna i que havien permès al visitant conèixer el cementiri i el patrimoni indià. L’alcalde va destacar també la quantitat de gent vestida de blanc, tal com s’havia demanat des de l’organització.El nucli antic de Torredembarra va acollir, per desè any, la Fira d’Indians. Aquest espai, al voltant del carrer Ample, la plaça de la Vila i el pati del Castell, entre d’altres, va permetre aprofundir en la vida dels avantpassats. Com en moltes poblacions catalanes, diverses persones es van significar per haver construït petits palaus als segles XIX i XX amb l’or aconseguit després de fer les Amèriques.Precisament la visita a les cases dels indians Joan Güell, Mañé i Flaquer, entre d’altres, va permetre veure en directe algunes actuacions que reproduïen l’època i la història d’aquests personatges dedicats al comerç d’esclaus i la indústria.